Brezilya'da günlük vaka sayısında rekor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 338 kişi hayatını kaybetti ve 204 bin 854 vaka tespit edildi.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da salgının başlangıcından bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 200 bini aştı ve 24 saatte görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 23 milyon 416 bin 748'e, COVID-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 621 bin 855'e ve iyileşenlerin sayısı da 21 milyon 848 bin 301'e yükseldi.

Dünyada ABD'nin ardından en çok COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da bugüne kadar 315,1 milyon doz COVID-19 aşısı yapıldı.