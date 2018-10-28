Brezilya'da İşçi Partisi ve aşırı sağ parti yarışıyor

Brezilya'da seçmenler Devlet Başkanlığı seçimlerinin 2. turu için oy kullanıyor. Oy pusulalarında ise birbirinden tamamen farklı iki isim bulunuyor; başkanlık için Sosyal Özgürlük Partisi'nin aşırı sağcı adayı Jair Bolsonaro ve İşçi Partisi'nin adayı Fernando Haddad yarışıyor.

Brezilyalılar seçimde ayrıca 27 eyaletin valisini ve Temsilciler Meclisi'nin 513 üyesini de seçecek.

Son kamuoyu yoklamaları Bolsonaro'yu az farkla önde gösteriyordu. 7 Ekim'de yapılan ilk tur seçimde Bolsonaro oyların yüzde 46'sını, Haddad ise yüzde 29,3'ünü almıştı.

Brezilya'da yaklaşık 147 milyon kayıtlı seçimen bulunuyor.

Kaynak: BBC