Brezilya'da karnaval yine yasak

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde artan Covid-19 vakaları yüzünden geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sokaklardaki geleneksel karnaval eğlenceleri ve kutlamalarının iptal edildiği açıklandı.

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonunda artan vakalar dikkate alınarak bu yönde bir karar verildiğini açıkladı.

Bununla birlikte kentin ünlü samba dans okullarının geçit törenine geçen yıllardan farklı olarak bu yıl izin verilecek. Paes, samba okullarının renkli görüntülere sahne olan geçit töreni sırasında gerekli önlemlerin alınacağını aktardı.

Bu arada Sao Paulo kentinde ise sokak karnavalı yasaklanırken, samba dans okulu öğrencilerinin, sokaklardaki yıllık geleneksel gösterilerini Formula-1 yarışları sırasında sergileme imkanı bulacağı duyuruldu. Yetkililer, Formula-1 yarışları sırasında da gerekli tüm önlemlerin alınacağını açıkladı.

Brezilya’nın diğer kentlerinde karnaval gösterileri bu yıl gerçekleşmeyecek.

Kaynak: Euronews