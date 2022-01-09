Brezilya'da kaya düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Brezilya'da turistleri taşıyan teknelerin üzerine kaya düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük bir kaya parçasının devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Minas Gerais İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu kaza yerinde kaybolan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, kaza nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e çıktığı, kayıp 2 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kayıp kişilerin kayanın doğrudan üstüne düştüğü Jesus isimli teknede bulunduğu duyurulmuştu.
Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Capitolio kentinde bulunan Furnas Gölü'nde, turistlerin tekne gezintisi yaptığı sırada dev bir kaya parçası oradan geçen teknelerin üzerine devrilmişti.
Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan kazaya neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi.
Uzmanlar kayanın Minas Gerais'in son günlerde şiddetli sağanaklara maruz kalmasının tetiklediği erozyon nedeniyle düştüğünü tahmin ediyor.