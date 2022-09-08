Brezilya'da korkutan görüntü: Yüzlerce timsah karaya çıktı

Brezilya'da bir plaj bölgesinde karaya çıkan yüzlerce timsahın görüntüleri bölge halkını tedirgin etti.

Sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden paylaşılan videoda, yüzlerce timsahın karaya çıktığı görüldü.

Görüntüler hakkında herhangi bir açıklama gelmezken, vatandaşlar bir doğa olayının söz konusu olabileceğini ifade etti.

Yüzlerce timsahın neden aynı anda karaya çıktıkları ise büyük merak uyandırdı.