Brezilya'da seçimi kazanan Lula da Silva: Bu ülkenin barışa ve birliğe ihtiyacı var

Lula da Silva, seçimi kazanmasının ardından destekçilerine yaptığı konuşmada, "Bıraktığım yerden, ulaştığım yere, her zaman Tanrı'nın bana karşı çok cömert olduğunu düşündüm." dedi.

Brezilya'da seçimleri takip eden yılın ilk gününde yapılan başkanlık teslimine işaret eden Lula, "1 Ocak 2023'ten itibaren sadece bana oy verenleri değil, 215 milyon Brezilyalıyı yöneteceğim. İki Brezilya yok. Biz tek ülke, tek bir halk ve büyük bir milletiz." şeklinde konuştu.

Lula, kazandığı seçimi, ülke tarihinin en önemlilerinden biri olarak niteleyerek, "Birbirine zıt iki ülke planını karşı karşıya getiren bir seçimdi ve bugünün tek ve büyük bir kazananı var, Brezilya halkı." açıklamasında bulundu.

"Brezilya halkı umudunu yeniden kazanmak istiyor"

"Brezilya halkı bugün, hayatlarını kimin yöneteceğini seçme hakkını kullanmaktan daha fazlasını istediğini gösterdi, halk devlet kararlarında aktif rol almak istiyor." diyen Lula, zaferini halkın demokrasi isteği olarak yorumladı.

Lula, Brezilya halkının iyi bir yaşam talep ettiğine dikkati çekerek, "Brezilya halkı iyi bir iş, her zaman enflasyonun üzerinde bir maaş, kaliteli bir halk sağlığı ve eğitime sahip olmak istiyor. Silah yerine kitap istiyor. Brezilya halkı umudunu yeniden kazanmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin barışa ve birliğe ihtiyacı var"

Lula, birlik mesajı verdiği konuşmasında, "Bu ülkenin barışa ve birliğe ihtiyacı var. Halk artık savaşmak istemiyor. Asla kullanılmaması gereken silahları bırakmanın zamanı geldi. Silahlar öldürür ve biz hayatı seçiyoruz." dedi.

Kendisini büyük zorlukların beklediğini aktaran Lula, "Ülkeyi tüm boyutlarıyla yeniden inşa etmek gerekiyor. Siyasette, ekonomide, kamu yönetiminde, kurumsal uyumda, uluslararası ilişkilerde ve en çok da halkın ihtiyaç sahibi kesimiyle ilgilenmekte." diye konuştu.

Lula, birlik, hoşgörü ve mutluluk sözü vererek, "En acil halletmemiz gereken şey açlığı sona erdirmek. Bu ülkede milyonlarca erkek, kadın ve çocuğun yiyecek hiçbir şeyinin olmamasını veya ihtiyaçlarından daha az tüketmelerini normal kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

"Brezilya, iklim kriziyle mücadelede liderlik rolünü sürdürmeye hazır"

Ülkedeki sosyal eşitsizliğin sona ermesi gerektiğinin altını çizen Lula, yasama ve yargının aşırılık ve müdahale olmadan uyum içinde çalışması, halk ile hükümetin de diyalog halinde olması gerektiğini söyledi.

Lula, temel sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inancını yineleyerek, "215 milyon Brezilyalının hayatını etkileyen büyük siyasi kararlar, gizlice, gecenin karanlığında değil, toplumla kapsamlı bir diyalogdan kurulduktan sonra alınacak." dedi.

Brezilya'nın istikrarı yeniden kazanacağını savunan Lula, iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin, "Başta Amazon yağmur ormanlarını korumak üzere, Brezilya, iklim kriziyle mücadelede liderlik rolünü sürdürmeye hazır." açıklamasını yaptı.