Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 829 kişi daha hayatını kaybetti
Latin Amerika ülkesi Brezilya'da 92 bin 625 yeni vakanın tespit edildi. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 13 milyon 193 bin 205'e yükseldi.
Latin Amerika 08.04.2021, 01:15
Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede iyileşenlerin sayısı 11 milyon 664 bin 158'e çıktı.
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.
Kaynak: AA
9
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü