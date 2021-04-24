Brezilya'da yerliler ayakta

Brezilya'da hükümetin yerlilerin yaşadığı topraklarda madencilik faaliyetlerine izin verme planı, ülkedeki yerli gruplarını ayağa kaldırdı.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun geçen yıl açıkladığı ve yerlilere ait koruma altındaki topraklarda ticari madenciliğe izin verilmesini öngören yasa tasarısı, tepkiler sonucu Kongre'de reddedilmişti. Ancak tarım ve madencilik örgütleri, geçen hafta hükümet temsilcileriyle bir araya gelerek tasarının yeniden gündeme getirilmesini istedi.

Sağcı hükümetin savunduğu tasarıya karşı çıkan yerli grupları, önceki gün başkent Brasilia'da gösteri düzenledi. Ülkenin dört bir yanındaki farklı yerli topluluklarından gelen göstericiler, "İşgalciler defolun! Madenciler defolun!" yazılı pankartlar taşıdı.

Brezilya'da yerlilere ait olduğu kabul edilen ve sınırları belirlenmiş yaklaşık 450 bölge bulunuyor.

"Yerliler de bizim gibi insanlar"

Bolsonaro, daha önce yaptığı açıklamada ekonomik kalkınma için tasarının kabul edilmesi gerektiğini söyleyerek "Yerliler de bizim gibi insanlar" demişti. Brezilya lideri, bu toprakların altında bir servet yattığını savunarak "Yerliler zengin topraklarda yoksul kalmaya devam edemez" diye konuşmuştu.

Yerlilerse bu bölgelerin madencilik ve diğer projeler için kullanıma açılmasının kutsal topraklarına ve doğaya zarar vereceğini savunuyor. Amazon Nehri kıyısında yaşayan yerli topluluklarından Munduruku üyeleri, pazartesi günü yayımladıkları açık mektupta "Bu tasarı halkımıza ve ormanlarımıza sadece yıkım getirir" ifadelerini kullandı.

Kaçak madencilik faaliyetleri hızla artıyor

Resmi verilere göre, Munduruku topluluğunun yaşadığı topraklarda geçen yıl 2 bin hektarlık ormanlık alanda ağaçlar yok edildi.

Brezilya Madenciliğe Karşı Toprakları Savunma Komitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göreyse, Kovid-19 pandemisinde altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Amazon ormanlarında ve yerlilerin yaşadığı diğer alanlarda kaçak altın madenciliği hızla artıyor. Yerli örgütleri, kaçak madencilerin yasadışı faaliyetlerini sürdürmek için yerlileri tehdit ettiğini, zaman zaman da yerlilere saldırılar düzenlediğini bildiriyor.

Kaynak: Independent Türkçe