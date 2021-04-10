Brezilya'da yüksek rakamlar devam ediyor
Vaka ve ölüm sayılarının son haftalarda iyice arttığı Brezilya'da bir günde 3 bin 693 kişi daha yaşamını yitirdi.
Latin Amerika 10.04.2021, 01:20
Ülkede iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 791 bin 885 olarak açıklandı.
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.
Kaynak: AA
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