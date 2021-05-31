Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro yerlilere söz verdi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarında yaşayan yerli halk Yanomani topraklarında yasadışı madencilik faaliyetlerine son vereceği konusunda söz verdi.

Geçtiğimiz hafta ilk kez Yanomani temsilcileri ile görüşen Bolsonaro, yerel halkın bu konudaki endişeleri hakkında, "Maden istemiyorsanız, maden olmayacak" demişti.

Perşembe günü yapılan toplantıda Bolsonaro, Yanomanilerin haklarını korumak için ordunun devreye gireceğine söz verdi.

Bir Yanomani derneğinin raporuna göre, Amazon yağmur ormanlarındaki çevresel tahribatın ana nedeni olan bu maden çalışmaları sadece geçen yıl yüzde 30 artı ve 500 futbol sahasına eşdeğer bir yıkıma yol açtı.

Yerli halk madencilerin saldırısına maruz kalıyor

Birkaç hafta boyunca, Yanomani ve Mundurucu (kuzey) bölgelerinin yerlileri yasadışı madencilerin saldırılarına maruz kalıyor. Bunun üzerine Brezilya Yüksek Mahkemesi, yerli halkların korunması için hükümete "gerekli tedbirleri" almasını emretti.

Yaklaşık 27 bin nüfusuyla ülkedeki en büyük yerli toplumunu oluşturan Yanomaniler 2020'den bu topraklarında gitgide büyüyen gerilim için Bolsonaro yönetimini birçok kez uyardı.

İnsan hakları savunucular ile çevre örgütleri, Bolsonaro hükümetinin yerli topraklarının ekonomik sömürüsüne elverişli olmasında büyük sorumluluğu olduğunu iddia ediyor.

Kaynak: Euronews