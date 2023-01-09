Brezilya karışık: Devlet Başkanı Lula, "federal müdahale" yetkisi aldı

Brezilya'da ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girdi.

Polis, aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva karşıtı eylem düzenleyen Bolsonaro destekçileri orduya müdahale çağrısında bulundu. Lula, 31 Ocak'a kadar 'federal müdahale' yetkisi aldığını açıkladı.

Kongre binası geri alındı

Reuters'ta yer alan habere göre, Brezilya Kongresi, yüksek mahkeme ve başkanlık sarayı güvenlik güçleri tarafından geri alındı.

Devlet Başkanı Lula, olayla ilgili yakalananların terörist olarak değerlendirileceğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber