Brezilya koronavirüsle baş edemiyor
Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılmasıyla ölü sayısında bir hayli atışın olduğu Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 459 kişi daha hayatını kaybetti.
Latin Amerika 15.04.2021, 01:39
Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 170 bin 771 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 3 bin 459 kişi yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısı 361 bin 884'e yükseldi.
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.
Kaynak: AA
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