Brezilya kurbanlarını andı

Brezilya'da Kovid-19 kurbanlarının aileleri tarafından anma etkinliği düzenlendi.



Yaklaşık 46 milyon enfeksiyon ve 745.800'den fazla ölümle ABD, en fazla enfeksiyon ve ölüme sahip ülke olmaya devam ediyor. ABD’yi 34,2 milyon vaka ile Hindistan ve 21,8 milyon vaka ile Brezilya takip ediyor.



Brezilya, koronavirüs kaynaklı ölümler açısından ise 607.824 kişi ile dünyada ikinci sırada yer alıyor.



Ülkede, 1 Kasım Pazartesi günü 3.838 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, Brezilya'da teyit edilen toplam enfeksiyon sayısı ise 21.814.693'e yükseldi.