Brezilya'nın ilk denizaltısı için sayılı günler

Brezilya, ilk denizaltısını Itaguaí Donanma Tersanesi’nde düzenlenecek törenle suya indirecek. Denizaltı inşa ve test süreçleri için iki yıl daha tersanede kalacak.

Geliştirilmiş Scorpene sınıfı denizaltı olarak nitelendirilebilecek platformun baş, üç ve dördüncü segmentleri Fransa’da inşa edillirken inşa çalışmaları Brezilya’da tamamlanacak.

Toplam uzunluğu 71,62 metre olan denizaltının toplam deplasmanı bin 870 ton olacak.

Denizaltı altı adet 533 mm torpido tüpüne sahip. S-BR olarak da adlandırılan denizaltılar, SM39 Exocet Blok 2 Mod 2 füzeleri de ateşleyebilecek.

Kaynak: deniz haber ajansı

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 12:24