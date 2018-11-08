Brezilya’da 10 vekil gözaltına alındı

Operasyon kapsamında Rio De Janeiro hükümetinin genel merkezi olan Guanjara Sarayı ve Alerj Meclisi’nin polis tarafından takibe alındığı 40’tan fazla adrese baskın düzenlendiği belirtildi. Şuan ki Meclis Başkanı Leonardo Silva Jacob ile meclise yeni seçilen milletvekili Vincius Farah’ın ise halen polis tarafından arandığı kaydedildi. Tutuklananlar arasında ayrıca hükümetin çeşitli kademelerinden isimlerin de olduğu aktarıldı.

10 milletvekilinin 7’si aleyhine, ilk kez tutuklama emri verildi. Öte yandan Alerj eski başkanı Jorge Picciani, Edson Albertassi ve Paulo Mello’nun ise geçen yıl Kasım ayında Cadena Vieja operasyonu kapsamında da tutuklandığı biliniyor. Her 3’ü içinde önleyici tutulma emirleri sürüyor. Picciani, Yüksek Federal Mahkeme’nin kararını takiben 28 Mart’ta sağlık nedenleriyle ev hapsine alınmıştı. Albertasi ve Mello ise Bangu kentinde hapsedilmişlerdi.

Tutuklama emri olan 7 milletvekilinin 5’i bu yıl yeniden seçilmişti. O isimler; Andre Correa, Chiquinho da Mangueira, Marcos Vincius Vasconcelos Ferreira, Luiz Martins ve Marcos Abraho şeklinde.

Cabral tarafından yönetilen suç örgütü, destek karşılığı devlet memurlarına aylık rüşvet bağlamıştı. Avukat Renata Ribeiro Baptista’ya göre rüşvet 5 bin dolar ile 240 bin dolar arasında değişiyor. Lava Jato olarak bilinen bu çetenin, kamu yönetimi sözleşmelerinin aşırı yüksek tutulması da dahil olmak üzere 14,5 milyon dolar’dan fazla haksız kazanç elde ettiği tahmin ediliyor.



Kaynak: www.dunyabulteni.net