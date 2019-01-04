Brezilya’da ABD üssü için kapı aralandı

Brezilya’nın yeni Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, dün yaptığı açıklamada, ABD’nin ülkesinin topraklarında askeri üssü kurma olasılığına açık olacağını açıkladı.

Salı günü yemin ederek göreve resmen başlayan Jair Bolsonaro, Rusya’nın Venezuela lideri Nicolas Maduro’ya verdiği destek nedeniyle bölgede gerilimi artırdığını ve endişe verici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Bolsonaro SBT Tv’ye verdiği röportajda ABD’nin ülkesine askeri üs kurma fikrinin müzakere edilmesi taraftarı olduğunu belirtti.

Bolsonaro, Brezilya'nın bölgesinde lider ülke olmaya aday olduğunu da dile getirdi

Geçmişte siyasal anlamda sol çıkışlarıyla bilinen Brezilya’da, yeni cumhurbaşkanının söylemleri büyük bir ‘eksen kayması’ olarak nitelendiriliyor.

63 yaşındaki siyasetçi, savunduğu politikalar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a benzetiliyor ve 'Tropiklerin Trump'ı' olarak tanımlanıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

