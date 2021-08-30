Brezilya'da filmleri aratmayan banka soygunu

Brezilya'nın Araçatuba kentinde düzenlenen kanlı banka soygununda en az üç kişi yaşamını yitirdi.

Soyguncular insanları canlı kalkan olarak kullandı, arkalarında bubi tuzakları bıraktı. Polisle yaşanan silahlı çatışmada en az üç kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de tuzağın patlaması sonucu yaralandı.

Sao Paolo jandarma yetkililerinin verdiği bilgiye göre soygun 20 kadar ağır silahlı kişi tarafından 10 araba kullanarak gerçekleştirildi. Banco do Brasil'in şubesine giren soyguncuların içeridekileri kalkan olarak kullandığı, bankayı terke derken arabaları yaktığı ve kent çevresinde bubi tuzakları ile patlayıcı madde bıraktığı kaydedildi.

Halka "evden çıkmayın" uyarısı yapıldı

Saldırganların kente girişlerinde ve bankaya girerken insansız hava araçları kullanarak kenti gözetlediklerini belirten yetkililer patlayıcıların bulunup etkisiz hale getirilene kadar kent sakinlerinin evlerinden çıkmaması istendi.

Polisle iki çatışma yaşandığını belirten yetkililer biri saldırgan, ikisi kent sakini üç kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada iki saldırganın tutuklandığı, yoldan geçen bir kişinin de patlayıcı maddenin ateşlenmesi sonucu bacağını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Saldırganları yakalamak için kentte 350 emniyet gücünün görev yaptığı, saldırganların iki helikopterle takip edildiği bildirildi.

Bankada nakit tutuluyordu

Yetkililer ayrıca soygunun meydana geldiği banka şubesinin nakit deposu olarak kullanıldığını ancak bu bilgiden devlet görevlerinin haberdar olmadığını da ifade etti.

Ülkede son dönemde yaşanan bir dizi kanlı banka soygunlarına eklenen son olay Sao Paolo eyaletinin iç kesimlerindeki 200 bin nüfuslu Araçatuba kentinde meydana geldi. Uzmanlar Covid-19 salgını kapsamında ülkenin yoksul kesimlerinde uygulanan refah programı dolayısıyla bölgesel kent bankalarının daha fazla nakit bulundurur hale geldiği ve bunun soyguncuları cesaretlendirdiği yorumu yapıyor.

Yetkililere göre Aralık ayında Cameta ve Criciuma'da yine Banco do Brasil'i hedef alan benzer iki banka soygununun bu olayla bağlantılı olduğunu söylemek için henüz erken. Tarihinde birçok banka soygununun yaşandığı Brezilya'daki büyük bankalar son yıllarda artan şiddet eğilimli soygun dalgasıyla baş etmekte zorlanıyor.

Kaynak: Euronews