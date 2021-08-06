Brezilya'da Kovid-19 ölümler 560 bini aştı

ABD'nin ardından dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en çok ölümün gerçekleştiği Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 560 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1099 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 560 bin 706'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte 40 bin 54 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 66 bin 587'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 18 milyon 840 bin 232'ye çıktı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci, en çok vaka tespit edilen üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 4 milyon 94 bin 211 vaka ve 140 bin 135 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede bugüne kadar 146 milyondan fazla kişiye en az bir doz Kovid-19 aşısı yapılmasına rağmen vaka ve ölüm sayısında inişli çıkışlı süreç devam ediyor.

Brezilya'da çeşitli çevreler salgının kötü yönetildiğini, bunun sorumlusunun da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro olduğunu düşünüyor.

Bolsonaro, Kovid-19'u küçümseyen ve salgına karşı alınan önlemleri tenkit eden tavırları nedeniyle sıkça eleştirilmişti.

Brezilya Senatosu, 27 Nisan'da salgın döneminde 4 sağlık bakanının değiştiği Bolsonaro hükümetinin salgına karşı tutumunu ve ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak üzere komisyon kurmuş ve başta eski sağlık bakanları olmak üzere birçok devlet görevlisi bu komisyonda ifade vermişti.