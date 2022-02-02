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Brezilya'da metro inşaatı çöktü

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde otoyolun altındaki metro tüneli inşaatında çökme meydana geldi. Kazada can kaybı yaşanmazken iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Latin Amerika 02.02.2022, 11:21 02.02.2022, 11:24
Brezilya'da metro inşaatı çöktü

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde metro tüneli inşaatında çökme meydana geldi.

Çökme sonucu otoyolun bir şeridi tamamen yıkılırken şantiye de sular altında kaldı.

Can kaybı yok, 2 işçi tedavi ediliyor

Kaza sırasında fışkıran atık suyla temas eden iki işçi tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolda yoğun trafik oluştu.

Çökmenin bölgede günlerdir devam eden şiddetli yağış ve toprağın aşınması nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtiliyor.

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#Sao Paulo #Brezilya
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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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