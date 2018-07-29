Brezilya'da otobüsler yakılıp kamu binalarına ateş açıldı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Brezilya'da 8 halk otobüsü ateşe verilip, bazı kamu binalarına da ateş açıldığı bildirildi.

Ceara eyaleti polisi, dün gece Fortaleza kentinin farklı yerlerinde 8 otobüsün molotofkokteyli atılarak yakıldığını, bazı kamu binalarına da ateş açıldığını belirtti.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÖLÜ VE YARALI YOK

Saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Ceara kamu güvenlik dairesi, saldırılarla bağlantılı olduğu düşünülen 3 kişinin tespit edildiğini belirtirken, şüphelilerin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Saldırıların neden gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2018, 01:24