Brezilya'da sel felaketi: 18 ölü

Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetiminden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasım ayından bu yana devam eden yağmurlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığı, 2 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Son bir haftada sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketlerinin 430 bin 869 kişiyi etkilediği aktarıldı.

Açıklamada, Bahia'da 16 bin 1 kişinin evini kaybettiği ve 19 bin 580 kişinin de tahliye edildiği duyuruldu.

Nüfusu 15 milyonu aşan Bahia eyaletindeki 72 kentte sağanak ve sel felaketleri nedeniyle acil durum ilan edildi.

Bahia Eyalet Valisi Rui Costa, sel felaketinin çok büyük bir bölgeyi etkilediğini ve 37 kentin tamamen sular altında kaldığını açıkladı.

Öte yandan, Bahia'nın Itambe kenti ile Vitória de Conquista kenti yakınında iki baraj çöktü.

Çökmeler nedeniyle ölü ve yaralı bildirilmezken, Itambe'de çöken baraj nedeniyle Verruga Nehri yakınlarında yaşayanlara tahliye çağrısı yapıldı.

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinin güneyinde, geçen haftadan itibaren sağanak nedeniyle sel felaketleri yaşanıyor.