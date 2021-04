Brezilya’ya Kurtarıcı İsa'dan daha büyük heykel

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki dünyaca ünlü Kurtarıcı İsa heykelinin karşısına aynı ülkeden bir rakip çıktı.

Rio Grande do Sul eyaletine bağlı Encantado kentinde inşa edilen yeni İsa heykelinin, Kurtarıcı İsa'dan daha büyük olduğu belirtiliyor.

Kol açıklığı 36 metreyi bulan ve Koruyucu İsa adı verilmesi planlanan heykel, kaidesiyle 43 metre boyunda.

Yapımı 2019'dan bu yana devam eden heykelin başı ve kolları geçen günlerde yerleştirildi. Heykelin içerisine asansör konulması ve zirvesine yakın bir yere teras inşa edilmesi planlanıyor.

Bununla birlikte kol açıklığı 28 metre olan Kurtarıcı İsa heykelinin boyu kaidesiyle 38 metreye ulaşıyor.

Çalışmaları koordine eden Association of the Friends of Christ (İsa'nın Dostları Derneği), heykelin bu yılın sonlarına doğru tamamlanmasını hedefliyor. Dernek, projenin 2 milyon Brezilya reali (yaklaşık 3 milyon TL) tutarındaki bütçesinin tamamen bağışlardan meydana geldiğini kaydediyor.

Yetkililer söz konusu projeyle amaçlarının hem dini yönden ilham vermek hem de turizmi desteklemek olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Independent Türkçe