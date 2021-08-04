Büyük kokain operasyonu: 116 ton ele geçirildi

Kolombiya hükümeti, Amerika ve Avrupa'daki ülkelerle ortak askeri operasyonlarda bir buçuk ayda 116 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Karayipler, Pasifik ve Atlantik sularındaki operasyonlar, 15 Mayıs-30 Haziran tarihleri ​​arasında yapıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, "Orion Operasyonu'nun yedinci aşamasında somutlaşan koordineli ve çok taraflı mücadele; tüm ülkelerin uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelede birlikte daha etkili olabileceğini anlama yeteneğinin sonucudur" dedi.

Dünyanın önde gelen kokain üreticisi Kolombiya, 2018'den bu yana peş peşe gerçekleştirilen Orion Operasyonu kapsamında 38 farklı Amerika ve Avrupa ülkesiyle birlikte çalıştı.

Hükümet ayrıca farklı milletlerden 539 kişinin tutuklandığını ve 69 tekne, üç su altı aracı ve beş uçağa el konulduğunu duyurdu.

Operasyona özellikle Almanya, Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kosta Rika, Ekvador, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Fransa, Hollanda, Panama, Paraguay ve Peru güvenlik güçleri personeli ve ajanları katıldı.

Kaynak: Euronews