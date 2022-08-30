Che Guevara'nın oğlu hayatını kaybetti

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Camilo Guevara'nın öldüğünü duyurdu.

Diaz-Canel, Che'nin oğlu ve fikirlerinin destekçisi Camilo'ya derin üzüntüyle veda ettiklerini belirtti.

Küba medyasına göre, Camilo, Venezuela'yı ziyaret ettiği sırada akciğer embolisi nedeniyle hayatını kaybetti.

Camilo Guevara March, Arjantin doğumlu devrimci lider Ernesto Che Guevara'nın, Kübalı eşi Aleida March ile evliliğinden doğan 4 çocuğundan biriydi.

Adını Kübalı devrimci Camilo Cienfuegos'tan alan Camilo Guevara March, Küba Devrimi'nde ve Güney Amerika'da ünlü bir lider olan babasının düşünceleri ve çalışmalarının sergilendiği Havana'daki Che Guevara Eğitim Merkezini yönetti.

Che Guevara, 1967'de Bolivya'da ordu tarafından vurularak öldürülmüştü. Camilo, babası 39 yaşında öldürüldüğünde 5 yaşındaydı.