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Dominik Cumhuriyeti'nde hapishanede çıkan kavgada 3 kişi öldü

Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, mahkumlar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Latin Amerika 17.01.2022, 08:53
Dominik Cumhuriyeti'nde hapishanede çıkan kavgada 3 kişi öldü

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Santo Domingo'daki La Victoria hapishanesinde, iki mahkum grubu arasında arbede çıktı.

Bıçak ve ateşli silahların kullanıldığı kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği cezaevinde, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Dominik Cumhuriyeti
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