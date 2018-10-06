Duterte kanser testi yaptırdı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, sağlık kontrollerinden geçtiğini ve kanser olup olmadığını öğrenmek için testlerin sonucunu beklediğini belirtti.

73 yaşındaki Duterte 2016'da seçildiğinde ülkenin en yaşlı devlet başkanı olmuştu. Duterte'nin iktidara gelmesinden bu yana sağlığının kötü olduğu yönünde spekülasyonlar yapılıyordu.

Duterte dün başkent Manila'da Filipinler Askeri Akademisi mezunları ve üst düzey güvenlik yetkililerinin katıldığı bir programda yaptığı konuşmada 3 hafta önce endoskopi ve kolonoskopi yaptırdığını ve bu hafta testleri yeniden tekrarlamasının istendiğini söyledi.

"Şu anda fiziksel olarak nasıl olduğumu bilmiyorum. Bunun için beklemeliyim. Ama eğer kanserse size bunu söyleyeceğim" diyen Duterte "Ve eğer (kanser) 3. aşamadaysa, tedavisi yok. Bu durumda ne görevimde ne de başka bir yerde ıstırabımı devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.

Filipinler kanunlarına göre eğer görevdeki bir Devlet Başkanı ölürse, daimi olarak sakatlanırsa ya da görevini kötüye kullanmakla suçlanırsa 6 yıllık tek görev döneminin geri kalan kısmını Devlet Başkanı Yardımcısı tamamlıyor.

Duterte daha önce günlük migren ağrıları ve Buerger hastalığından muzdarip olduğunu söylemişti. Buerger hastalığı orta ve küçük çaplı atar ve toplar damarlarda sigaraya bağlı olarak gelişen tıkayıcı bir damar hastalığı.

Ülkesindeki tartışmalı uyuşturucu ile mücadele operasyonları ile insan hakları savuncularının tepkisini çeken Duterte geçmişinde yaşadığı motosiklet kazalarının neden olduğu omurilik sakatlığı sonucu bir dönem güçlü bir ağrıkesici olan 'fentanil'i kullandığını da 2016'da açıklamıştı.

Kaynak: Ajanslar