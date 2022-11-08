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Ekvador'da hapishanede mahkumlar arasında çıkan çatışmada 5 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, hapishanede mahkumlar arasında çıkan çatışma ve isyanda 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Latin Amerika 08.11.2022, 08:09 08.11.2022, 08:51
Ekvador'da hapishanede mahkumlar arasında çıkan çatışmada 5 kişi öldü

Ekvador basınında yer alan habere göre, başkent Quito'nun kuzeyindeki Pichincha Hapishanesi'nde, mahkumlar çatıştı.

Çıkan çatışmada, şimdiye kadar 5 mahkum öldü, 3 kişi yaralandı.

Ulusal Cezaevleri Ajansı da (SNAI), kavganın organize suç grupları arasında çıktığını belirterek, çok sayıda güvenlik gücünün cezaevinde kontrolü yeniden sağlamak için olaylara müdahale ettiğini bildirdi.

Ekvador'da Litoral Hapishanesi'nde, 4 Ekim'de mahkumlar arasında meydana gelen çatışmalarda 21 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.

Ülkede cezaevi sorunu

Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 450'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.

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