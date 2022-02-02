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Ekvador'da sel felaketleri: Ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı, 47 kişi yaralandı.

Latin Amerika 02.02.2022, 07:48
Ekvador'da sel felaketleri: Ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

Başkent Quito'nun batısında, 24 saat aralıksız devam eden sağanağın ardından taşan dereler nedeniyle caddeler çamur yığınına döndü.

Felakette şimdiye kadar 23 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi de yaralandı.

Kayıp sayısının 23 olarak tahmin edildiği sellerde, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Başkent Belediyesi Güvenlik Sekreterliği, çok sayıda evin hasar görmesinin yanı sıra elektrik tellerinin devrildiğini ve yolların çamurla kaplandığını duyurdu.

Arama kurtarma çalışmaları itfaiye, asker ve polis ekipleri eşliğinde kapsamlı bir şekilde yürütülüyor.

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#Ekvador
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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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