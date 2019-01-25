Ekvador ve Moğolistan vizeleri kaldırdı

Moğolistan'da 23 Ocak'ta yapılan düzenli toplantıda Ulaanbaatar'da kabine, Moğolistan ile Lao Halk Demokratik Cumhuriyeti, Moğolistan ve Macaristan arasındaki hükümetlerarası komisyon toplantılarının sonuçlarını onayladı ve iki hükümetlerarası komisyonun toplantı tutanaklarının uygulanması için bir eylem planını onaylamaya karar verdi.

Ayrıca toplantıda, Moğolistan Hükümeti ile Ekvador Cumhuriyeti Hükümeti arasında yabancı pasaport sahipleri için vize şartlarının karşılıklı iptali konusunda not alışverişi şeklinde bir anlaşma onaylandı. Bu bağlamda, her iki ülkenin de pasaport sahiplerinin vizesi olmadan 90 güne kadar seyahat edebiliyorlar ve Moğolistan vatandaşları, yedi Güney Amerika ülkesini vizesiz ziyaret edebiliyorlar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2019, 08:09