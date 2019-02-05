El Salvador'a Filistin asıllı devlet başkanı

Güney Amerika ülkelerinden El Salvador'da, Filistin asıllı Nayib Bukele, oyların yaklaşık yüzde 54'ünü kazanarak devlet başkanı olmayı garantiledi.

Nayib Bukele, geçtiğimiz yüzyılın başında El Salvador'a göç eden Filistinli bir ailenin oğlu.

Merkez sağ koalisyonun adayı olarak yarışan 37 yaşındaki Bukele'nin milliyetçi rakibi Carlos Callejas ise yüzde 32'de kaldı. Solcu aday Hugo Martinez de yüzde 14'lük bir oy oranına ulaştı.

"Güney Amerika'nın en genç başkanı" unvanını elde eden Nayib Bukele, 6,5 milyonluk nüfusunun üçte biri fakirlik sınırının altında yaşayan El Salvador'un problemlerini çözmek için uğraşacak.

Devlet başkanlığı yarışına girmeden önce başkent San Salvador'un belediye başkanlığını yapan Nayib Bukele, geçtiğimiz yüzyılın başlangıcında Filistin'den göç etmiş bir ailenin oğlu. Bukele'nin babası, başarılı bir iş adamı olarak tanınıyor.

Kaynak: Mecra