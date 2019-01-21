ELN Kolombiya'daki terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi

Kolombiya'da silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), ülkede 21 kişinin öldüğü terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

ELN'nin merkez yönetiminden yapılan açıklamada, başkent Bogota'nın güneyinde General Santander Polis Okulu'na düzenlenen saldırının, "Kolombiya silahlı kuvvetlerinin yakın geçmişte bir gerilla kampını bombalamasına verilen meşru yanıt olduğu" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'e daha fazla kan dökülmesini önlemek için barış görüşmelerini sürdürme çağrısında bulunuldu.

Kolombiyalı yetkililer, geçen hafta 21 kişinin öldüğü bombalı araç saldırısını yapan teröristin, ELN mensubu olduğunu açıklamıştı.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Küba'daki ELN elebaşları hakkında daha önce çıkarılan ve barış görüşmeleri dolayısıyla askıya alınan arama kararlarını yeniden devreye sokarak, bu kişilerin teslim edilmelerini istemişti. Küba'dan bu talebe olumsuz yanıt gelmişti.

General Santander Polis Okulu önünde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında saldırgan dahil 21 kişi ölmüş, 68 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA