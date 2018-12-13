Endülüs bahçeleri Meksika’da yaşıyor

Meksika’nın San Miguel şehrinde Endülüs geleneği yaşatılıyor. İspanyol sömürge döneminden kalma ‘avlu bahçeleri’, tozlu duvarların ve kirli Meksika havasının ardındaki cennet olarak tanımlanıyor.

San Miguel şehri, Akdeniz iklimine sahip olması nedeniyle birçok meyvenin ve çeşitli çiçeklerin yetişmesine elverişli bir bölge. Bu nedenle evlerin avlusundaki yüksek duvarların kapattığı alanda birçok bitkinin yetişmesine müsait.

Duvarlar genellikle koyu kırmızılar içeren bitkiler, sarılar ve portakal renkleriyle boyanır. Böylelikle avludaki geniş yapraklı bitkilerin ve sarmaşıkların belirginlikleri artmış olur. Avlu bahçeleri için popüler seçenekler arasında portakal, kamkat, zeytin ağaçları, begonviller, sarmaşıklar ve lavanta ve çeşitli narenciye ağaçları sayılabilir.

Bahçelerin güzel kalması için bitkilerin bakımının yapılması gerektiği ifade ediliyor. Her şeyin doğal olması bahçelerin estetiği için çok önemli olduğu belirtiliyor.

MAĞRİBİ BAHÇELER

Mağribi bahçesi olarak da bilinen avlu bahçeler, genellikle sakin, gölge, parfüm, güzellik ve keyif vermeyi amaçlayan portakal ağaçları, çiçekleri ve suya sahip olma özelliği ile bilinir. Çeşmenin sesi huzur ve lüks hissi katarken, aynı zamanda bahçenin geri kalanı için gereken su ihtiyacını sağlar.

Bahçelerin kökeni Roma, İran ve Endülüs’e kadar gider. Geçmişte birçok medeniyet, güzel süslenmiş bahçeleriyle ön plana çıksa da günümüzde bu gelenek sadece belli bölgelerde yaşatılıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, 17:29