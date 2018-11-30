Erdoğan ile Prens Selman arasında soğuk rüzgarlar

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de iki gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi başladı. Liderlerin gündeminde Rusya- Ukrayna gerginliği var. Kaşıkçı cinayeti gölgesinde yapılacak zirvede aile fotoğrafı çekilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prens Selman'la selamlaşması dikkat çekti. Selman'ın ise suratının asıldığı görüldü.

Zirvenin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, zirvenin düzenlendiği Costa Salguero fuar alanında konuklarını karşıladı. Karşılamanın ardından liderler, basına kapalı yapılan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek"temalı toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemal Kaşıkçı cinayetinde gözlerin çevrildiği Prens Selman'la tokalaşmadı. Erdoğan aile fotoğrafı için yerine geçerken Prens'in yüzünün asıldığı görüldü.

Trump ve Putin tokalaşmadı.Gerilim objektiflere böyle yansıdı. ABD Başkanı'nın, Cemal Kaşıkçı cinayetinde gözlerin çevrildiği Prens Selman'la da tokalaşmaması dikkat çekti.

Trump kulaklığı çıkarıp attı

Öte yandan, Trump, G20 Liderler Zirvesi'nde Arjantinli mevkidaşı Macri ile cumhurbaşkanlığı konutu Casa Rosada'da düzenlediği basın toplantısında, İspanyolca simültane çeviriyi beğenmeyince kulaklığını çıkararak yere attı.

Trump, kulağındaki mikrofunu yere atmadan önce Macri'ye dönerek, "Sanıyorum, sizi kendi dilinizde bu çeviri olmadan daha iyi anlayabilirim" dedi.

Öte yandan protokol görevlilerinin, yere düşen mikrofonu hızla ABD başkanının ayaklarının arasından almaya çalıştıkları görüldü.