Eritilen silahlar parke taşı oldu

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinden (FARC) ie anlaşma yapıldıktan sonra teslim alınan ve eritilen silahlar, savaşın bitmesini simgeleyen "Fragmentos" (Parçalar) isimli yapının tabanına parke taşı olarak döşendi.

Kolombiyalı sanatçı Doris Salcedo, açılışta yaptığı konuşmada eserinin, "Kolombiyalıların barbar olmadığını, cinayetlerin, intikamların yer aldığı bir tarihi sürdüremeyecekleri ve farklılıklarını şiddet kullanmadan konuşarak çözeceklerinin" bir kanıtı olduğunu söyledi. "Sovyetler Birliği ve Mussolini İtalyasında çok kullanılan anıtların, bir unutma biçimi" olduğunu ve geçen yüzyılda kaldığını savunan Salcedo, "Burası bir anıt değil bilakis anıt karşıtı bir alan." dedi.

Fragmentos

Başkent Bogota'nın tarihi ve kamu binalarının bulunduğu Belen semtinde harabe bir bölgeye inşa edilen Fragmentos’un tabanına eritilen FARC silahlarından yapılan bin 300 parke taşı döşendi.

Sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi için kullanılacak yapının avlularında, savaşın ülkeye verdiği tahribatı simgelemesi için buradaki harabelerin kalıntıları bırakıldı.

Harabe bölgedeki eser ayrıca dışarıdan bakıldığında da görülmeyecek şekilde tasarlandı.

Salcedo, eseri ile alakalı yerel medyaya verdiği mülakatta, silahların anıt olmasını değil Kolombiyalılar tarafından üzerine basılmasını istediğini belirtmişti.

Açılışa FARC lideri de katıldı

Fragmentos'un açılışına Kolombiya Kültür Bakanı Carmen Ines Vasquez ve siyaset dünyasından birçok isim katılırken, eski FARC lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) Genel Başkanı Rodrigo Londono en dikkat çeken figürler arasında yer aldı.

Bakan Vazques ve sanatçı Salcedo ile yapıyı gezen, "Timochenko" ismiyle de bilinen FARC lideri Londono, gazetecilere yaptığı açıklamada silahlardan yapılmış zeminde yürümenin heyecan verici olduğunu söyledi.

ABD ve Küba beklemede

Barış anlaşması eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Londono arasında 24 Kasım 2016’da Bogota’daki tarihi Colon Tiyatrosunda imzalanmıştı.

FARC'ı, silahlarını teslim edip siyasi partiye dönüştüren anlaşma gereği ABD ve Küba'da da anıt inşa edilecek.

Kaynak:AA