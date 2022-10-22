Eski bakan Amerikan şirketinden rüşvet aldığını itiraf etti

Eski Bolivya İçişleri Bakanı Arturo Murillo görevde olduğu 2019'da ABD'li bir şirketten göz yaşartıcı gaz ihalesi sırasında yarım milyon dolardan fazla rüşvet aldığını itiraf etti.

Yaklaşık bir buçuk yıldır tutuklu olduğu ABD'nin Florida eyaletindeki yargılamada Murillo 10 yıl hapis cezası alabilir ve bu cezanın 6 yılını hapishanede geçirebilir.

Önceki lider Evo Morales'in aksine ABD ile iyi ilişkilere sahip olan Jeanine Anez hükümetinde bakanlık yapan Murillo, Florida merkezli Bravo Tactical Solutions'a 5,7 milyon dolarlık göz yaşartıcı gaz ihalesi vermişti.

Oysa, çifte vatandaş Bryan Berkman'ın sahibi olduğu ABD'li şirket gaz bombalarını Brezilyalı şirket Condor'dan 3,3 milyon dolara satın alıyordu. Mahkeme kararına göre, aradaki 2,4 milyon dolarlık fark Murillo ve adamlarıyla üç ABD vatandaşı arasında paylaşıldı. Sanıkların hepsi ihale için Murillo ve özel kalem müdürüne toplam 602 milyon dolar rüşvet verdiklerini kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı, Murillo'nun aldığı rüşveti Amerikan finansal sistemi üzerinden aklamaya çalıştığı için mahkum olduğunu duyurdu.

Kırsal bölgelerde yaşayan yerli halkın desteğine sahip Morales, iktidarının dördüncü döneme uzamasına karşı kentlerde çıkan protestolar sonucunda istifa etmek zorunda kalmış ve devlet kademesindeki zincirleme istifalar sonrasında o dönem senatörlük yapan Anez geçici devlet başkanı oldu.

Yaklaşık bir yıl sonra yapılan seçimler sonucunda Anez, iktidarı Morales'in çalışma arkadaşı Luis Arce'ye devretmek zorunda kaldı.

Anez, bazı bakanları ve o dönemin bazı üst düzey subayları halen tutuklu olarak anayasayı çiğneme suçuyla yargılanıyor.

Kaynak: Independent Türkçe