Eski FARC gerillaları yasal yollardan geçinemiyor

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Eiber Andrade, kokain üretiminde kullanılan koka yapraklarını toplayıp satarak geçimini sağlamaya çalıştığını belirtti.

24 yaşındaki eski FARC gerillası, bakması gereken üç yaşında bir kızının olduğunu söyleyerek, "Bugüne kadar ülkenin başına geçenler bize hiçbir destek sağlamadı" dedi.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da devlete bağlı güçlerle FARC arasında 52 yıl süren, yaklaşık 260 bin kişinin ölümüne ve 6 milyon kişinin göç etmesine neden olan iç çatışmalar, Kasım 2016'da barış anlaşmasının imzalanmasıyla durmuştu.

Anlaşmayla FARC silah bırakmış ve Venezuela sınırı yakınındaki Catatumbo bölgesinden çekilmişti. Bölge, 50 bin 84 hektarla dünyanın en büyük koka bitkisi alanını oluşturuyor. Ayrıca burada kahve, kakao ve muz da yetiştiriliyor.

10 yaşında FARC'a katılan Andrade, barış anlaşması kapsamında devletin vadettiği para yardımını hiçbir zaman gerçekleştirmediğini, bu nedenle yasadışı olan koka hasatlarında çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

AFP'nin aktardığına göre silah bırakan 13 bin eski gerillanın çoğu yasal yollardan geçimini kazanamıyor.

Kolombiya'nın ilk solcu cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise kendisinden önceki hükümetin FARC'la yaptığı anlaşmaya sadık kalacağını ve yasadışı faaliyetlerin önüne geçeceğini vadetmişti.

17 yaşındayken, 1970'lerde kurulan "şehir gerillası hareketi" M-19'a katılan Petro, FARC'ın ardından ülkedeki aktif en büyük örgüt konumundaki Ulusal Kurtuluş Ordusu'yla (ELN) da barış anlaşması yapmayı hedeflediğini belirtmişti. M-19 daha sonra 1990'da hükümetle anlaşarak silah bırakmıştı.

Andrade, "Petro umarım bize yardım eder. Eğer etmezse, böyle devam etmek zorunda kalacağız" dedi.

Eski FARC gerillalarından Carlos Abril ise Petro'nun vaatlerinin inandırıcı olmadığını savundu.

25 yaşındaki Abril, "Silah bırakma sürecine, barış içinde yeni bir Kolombiya göreceğimiz beklentisiyle ve sevinciyle girmiştik" dedi. Abril, olayların böyle gelişmediğini ve geçinmek için kendisinin de koka toplayıcılığı yaptığını söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe