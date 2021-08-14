Eski milletvekili kocasını öldürtmekle suçlanıyor

Brezilya'da eski milletvekili Flordelis dos Santos de Souza, kocasının öldürülmesini planlama iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından cuma günü tutuklandı.

Ülkede Flordelis olarak tanınan politikacı hakkında 2019 yılında eşi rahip Anderson do Carmo'nun öldürülmesinin ardından 10 işbirlikçi ile beraber dava açılmıştı. Carmo evinin garajında 30 kurşunla öldürülmüştü.

Fakat Rio de Janeiro eyaletini temsilen yürüttüğü milletvekilliği nedeniyle yargılaması yapılamamıştı. Çarşamba günü parlamentonun alt kanadı tarafından görevinden alınmasının ardından Flordelis hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Politikacının avukatı Anderson Rollember tutuklamayı eleştirerek pazartesi günü itiraz edeceklerini açıkladı. Rollemberg müvekkilinin elektronik kelepçesi olduğunu ve her duruşmaya gittiğini hatırlatarak tutuklamanın gereksiz olduğunu savundu.

Eski bir evanjelik rahip ve şarkıcı olan Flordelis çok sayıda çocuğu evlat edinmesi ile ün kazanmıştı. Fakat sonradan kült bir tarikat kurmakla suçlanmıştı. Polis Carmo'nun cinayetinin aile içi güç savaşı yaşandığı sırada meydana geldiğini açıklamıştı.