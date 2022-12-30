Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası onandı

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek, cezanın devamına karar verdi.

Böylece mahkemenin 16 Aralık'ta, Castillo hakkında verdiği "görevi kötüye kullanmak, isyan ve komplo" suçları kabul edilmiş oldu.

Başsavcı Yardımcısı Silva Sack Ramos, "ciddi kaçma tehlikesi olan" Castillo'nun cezaevinde kalması gerektiğini kaydetti.

Mahkeme ayrıca Castillo döneminde görev yapan eski Başbakan Anibal Torres'e de kaçma şüphesi gerekçesiyle yurt dışı çıkış yasağı getirdi.

Castillo'nun avukatı Wilfredo Robles ise karara tepki göstererek, müvekkilinin isyana yol açacak suçlar işlemediği, önleyici hapis cezasının temelsiz olduğunu belirtti.

"Asla isyan suçu işlemedim"

Castillo, duruşmadaki konuşmasında kendisinden siyasi intikam alındığını savunarak, "Asla isyan suçu işlemedim. Silaha sarılmadım ve kimseyi de silah kullanmaya çağırmadım fakat şunu söylemeliyim ki 30'dan fazla Perulunun hayatına son veren kişi silaha sarılan kişidir." ifadesini kullandı.

Castillo’nun görevden alınması

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasp etme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.