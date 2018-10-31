Filistin düşmanı Bolsonaro kabineye asker topluyor

Brezilya'da seçimde oyların yüzde 55’ini alan Filistin düşmanı ırkçı yükselişin son gözdesi Bolsonaro (63)’ya ilk tebrik Tel Aviv’den geldi. Trump’ın ayak izini takip eden ve kampanya döneminde “Filistin bir ülke değil” diyen ırkçı liderin, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması bekleniyor.

Ocak ayının başında yemin ederek görevine başlayacak olan eski asker Bolsonaro'nun ekibinde "4 veya 5 emekli generalin" yer alacağı öne sürüldü. Brezilya basınında 63 yaşındaki eski yüzbaşı Bolsonaro'nun favori generali olarak ise Augusto Heleno Ribeiro Pereira gösteriliyor.

Bolsonaro seçim kampanyasını yürütürken, bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Bir 'akıl hastasının' savurduğu bıçak, bağırsaklarını parçaladı. Ölümden dönüş hikayesi ve mağduriyet Bolsonaro'ya seçim kazandırdı. Facebook, Instagram ve Twitter'ı onun kadar aktif kullanıyor, toplamda 15.4 milyon takipçisi var.

Irkçı yükselişin son halkası olan Bolsonaro’nun karanlık yüzü

Bolsonaro’nun 5 tartışmalı projesi ise şunlar: Silah ruhsatı sınırlaması hafifletilecek, polise operasyonlarda 'öldürme' dokunulmazlığı verilecek, boş bina ve evlere yerleşenler 'terörden' yargılanacak, yerel halk topraklardan muaf tutulacak, eğitimde marksizmin izleri silinecek.

Filistinlilere ‘terörist’ demişti.

Dünyada yükselişte olan aşırı sağa bir basamak daha ekleyen Latin Amerika’nın en eönemli ülkesi Brezilya’nın yeni başkanı Jair Bolsonaro hayranı olduğu ABD Başkanı Donald Trump gibi sıkı bir İsrail destekçisi. Eski bir yüzbaşı olan Brezilya’nın aşırı sağcı Başkanı Bolsonaro, geçen ağustos ayında yaptığı bir açıklamada ülkedeki Filistin Büyükelçiliği’ni kapatacağını ve Tel Aviv’deki Brezilya Büyükelçiliği’ni de Kudüs’e taşıyacağını söylemişti. Bolsonaru’yu ilk tebrik eden lider Trump oldu. Bu söylemleriyle tepki çeken yeni aşırı sağcı lidere ikinci tebrik mesajı da İsrail’den geldi. İsrail Parlemento Sözcüsü Yuli Edelstein, Twitter hesabından Jair Bolsonaro’yu tebrik ederek “Başarınız için bütün iyi dileklerimizi sunuyor ve sizi İsrail’e bekliyoruz’’ açıklamasını yaptı.

Resmi sonuçlara göre tartışmalı başkan oyların yüzde 55.13’ünü alarak yüzde 44.87 oranında oy olan rakibi Fernando Haddad’ı ezici bir farkla yendi. Bolsonaro görevi 1 Ocak’ta teslim alacak. Sıkı bir İsrail destekçisi olan yeni başkan daha önce yaptığı açıklamada “Filistin bir ülke mi? Hayır değil, dolayısıyla ülkemizde bir elçiliğinin olamaması gerekiyor’’ diyerek “Teröristlerle antlaşma yapamazsınız” cümlelerini kullanmıştı. Muhafazakar Evanjelist Hristiyanların büyük desteğini alan Bolsonaro, başkan olarak ilk resmi ziyaretini İsrail’e yapacağını söylemişti.

Kampanya sürecinde kadınları ve azınlıkları aşağılayan, sol muhaliflerine de sert baskı yapacağının sinyallerini veren, bireysel silahlanmayı teşvik eden Bolsonaro, 1964-1985 yılları arasındaki askeri diktatörlükten bu yana Brezilya’nın ilk ordu kökenli devlet başkanı olacak. Öte yandan Bolsonaro’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi ile ilgili korumacı politikalarına benzer adımlar atıp atmayacağı da merak konusu.