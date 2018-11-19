“Göçmen Kervanı” protesto ediliyor

Meksika'nın sınır kentinde yer alan Tijuana'da Orta Amerika'dan gelen binlerce kişinin yer aldığı göçmen kervanı Meksikalılar tarafından protesto edildi. Pazar günü yüzlerce Meksikalının katıldığı gösteride Honduras, El Salvador ve Guatemalalıların kente akın etmesi tepkiyle karşılandı.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan göçmenler, Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmak istiyor.

Göstericilerin elinde "daha fazla kervan istemiyoruz" ve "istilacılar defolsun" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü. Göstericilerin 2 bin 500 dolayındaki Orta Amerikalı göçmenin kaldığı Tijuana'nın futbol stadyumuna yürümesi nedeniyle polis yollara barikat kurdu.

Yolların kapatılması üzerine bazı göstericiler ile polis arasında arbede çıktığı açıklandı.

Gelecek günlerde bölgeye 3 bin kadar göçmenin daha varması bekleniyor. Resmi makamlarca yeni gelenlerin de kentin spor tesislerine yerleştirileceği duyuruldu.

Birçok Meksika vatandaşı da ülkelerinden ABD’ye göç ediyor. Günümüzde çok sayıda Meksikalının ABD’de kaçak olarak yaşadığı ifade ediliyor.

Meksika hükümeti ABD ile arasını bozmamak ve gelen yardımların kesilmesini engellemek amacıyla Orta Amerika’dan gelen göçmenlerin ABD’ye geçmesinin önüne geçiyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 11:18