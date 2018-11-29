Göçmenler Trump’a rağmen akın ediyor

Meksika basınında yer alan habere göre, Tijuana Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum, ABD'ye geçmek için kente gelen göçmen sayısının dokuz bine ulaştığını, iki bin göçmenin daha gelmesinin beklendiğini söyledi. Baja California eyaletindeki Tijuana kenti göçmenler tarafından adeta ‘göçmen üssü’ne dönüşmüş durumda.

Gastelum, kentte bu kadar kişi için yeterli altyapı ve olanaklara sahip olmadıklarını, göçmenlerin ilaç ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarını, hükümetin yardımına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

“OLAYLAR ARAŞTIRILSIN”

Meksika hükümeti, ABD’den, 25 Kasım’da sınırda meydana gelen ve bu ülkenin güvenlik güçlerinin biber gazlı müdahalesi ile bastırılan olayların araştırılmasını istemişti.

Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya geçen hafta ulaşan Orta Amerikalı göçmenlerden bir grup göstericinin, iltica başvurularının yavaş yapılması nedeniyle düzenledikleri gösteri sırasında iki ülke arasındaki duvarı geçmeye kalkışması sonucu bölgedeki sınır kapısı iki yönlü olarak geçişlere kapatılmıştı.

ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin başvurusunu işleme koyduğu için grubun kentte aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net