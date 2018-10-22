Göçmenlerin kuzeye yürüyüşü devam ediyor

Meksika polisinin Cumartesi günü sınırda karşıladığı Guatemala’dan ülkeye giriş yapan göçmenler, ABD’ye ulaşma amacıyla kuzeye doğru yürüyüşlerine devam edeceklerini bildirdiler.

Honduraslı William adında genç bir göçmen CNN’ye yaptığı açıklamada, ülkelerine geri dönüş yapmak istemediklerini iş bulma konusunda sorun yaşadıklarını dolayısıyla kendileri için ülkelerinde herhangi bir geleceğin olmadığını söyledi.

Meksika hükümeti, Guatemala’dan gelen göçmenlerin bir kısmını ‘savunmasız’ konumda oldukları gerekçesiyle ülkenin çeşitli yerlerinde kurulan kamplara nakletmişti.

Meksika yönetiminin son dönemde göçmenleri ABD sınırından uzak tutma girişimlerinde, ABD Başkanı Donald Trump’un geçen hafta yaptığı yardım kesintisi ve orduyu sınıra yığma tehditlerinin etkili olduğu söyleniyor.

Trump sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bu ülkelere yapılan ödemelerin durdurulmasına ek olarak, Meksika’dan bu saldırıyı durdurmasını istemek zorundayım. Eğer kabul görmezse, orduyu çağırıp, güney sınırını kapatacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 10:21