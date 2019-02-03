Guaido'nun gösterilerinde dev İsrail bayrağı dikkat çekti

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta binlerce kişi Başkan Nicolas Maduro'yu desteklemek ve Bolivar devriminin 20. Yılını kutlamak için toplanırken muhalif gruplar “geçici başkan” Juan Guaido liderliğinde Amerika'nın ülkeye müdahalesini destekleyen birden fazla sembolle yürüyüşe geçtiler.

Kuzey'deki Falcon bölgesinin en büyük şehri olan Punto Fijo'da insanlar Venezuela bayrakları yanında Amerikan bayrakları taşıdılar. Hukuksal bir aşağılama şeklinde, Ulusal Meclis'in Guaido'yu “geçici başkan” ilan etmesi ve Maduro'yu bir “gaspçı” olarak nitelemesinin ardından Amerika Guaido'yu Venezuela'nın yeni devlet başkanı olarak tanıdı; Amerika'yı bir dizi sağ kanat Latin Amerika hükümetler izledi.

Guaido bazı hükümetler ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) gibi uluslararası örgütlenmelerin desteğini arkasına alırken BM onu “geçici başkan” olarak tanımayı reddetti ve halen Maduro'yu güney Amerika ülkesinin resmi devlet Başkanı olarak tanımakta.

Venezuela hükümeti ise müttefikleri ve uluslararası analizciler de dahil, hiçkimsenin “geçici başkan” olarak oy vermediği bir şahsı tanımanın milletin içişlerine müdahale anlamına geldiğini belirtti.

İSRAİL BAYRAKLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Aynı zamanda Guaido'nun kalabalığa hitap ettiği sahnenin arka planındaki ekranda yerel medya organlarının da belgelediği üzere yer yer İsrail bayrağı da göze çarptı.

İsrail ABD'nin yakın bir müttefiki ve Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarından sorumlu. Aynen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Guatemala'nınn Devlet Başkanı Jimmy Morales gibi Latin Amerika'nın aşırı sağcı hükümetleri askeri destek sağlayan İsrail'le stratejik ittifak kuruyor.

Karakas'daise bir adam ABD Başkanı Donald Trump maskesini giyerek muhaliflerin yürüyüşüne katıldı. Şahıs yerel ve uluslararası basının ilgisini toplarken insanlar da onunla özçekim yapmak istedi.

Trump'ın yönetimi Venezuela halkına yönelik uluslararası düzlemde müdahaleci politikaların önderliğini yaparken Maduro'yu devirmek için askeri darbe seçeneğinin de mümkün olduğunu birçok defalar o ve yakın çevresi önerdi.

Eş zamanlı olarak Maduro'nun destekçileri ise Bolivar Caddesi'ne toplandılar. Başkan Maduro buradan muhalefete mevcut politik çekişmeye barışçıl bir çözüm önerisi için karşılıklı görüşme önerdi.

Muhalefete, “Yanki müdahaleciliği yolunu bırakın, savaş çağrısı yapmaya bir son verin, zaten başarısız olmuş bir darbeyi destekleme çağrılarına bir son verin. Darbe başarısız oldu ve ABD bunu anlamıyor” dedi.

Maduro diyalog çağrısı yapan Uruguay, Meksika hükümetlerini ve BM Başkanı Antonio Guterres'i tebrik ederek 2016'dan beri küçük düşürülen Ulusal Meclis'i yeniden kurmak için parlamento seçimlerini ilan etti.

Kaynak: Time Türk

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2019, 15:47