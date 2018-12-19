Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonu'na yeni haber

Guatemala hükümeti, ülkedeki yolsuzlukları soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) destekli Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonunun (CICIG) 11 görevlisinin diplomatik dokunulmazlığını kaldırdı.

Dışişleri Bakanlığının resmi gazetede yayımlanan bildirisinde, söz konusu personelin ülkedeki akreditasyon kartlarının iptal edildiği belirtildi.

Bildiride, bu kişilerin bundan böyle görevlerinden dolayı sahip oldukları ayrıcalık ve dokunulmazlıkların kaldırıldığı aktarıldı.

CICIG Sözcüsü Matias Ponce, durumdan etkilenenler arasında önemli yolsuzluk soruşturmalarını takip eden hukukçu ve müfettişlerin yanı sıra biri eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina'nın istifasına yol açan soruşturmaları yürüten avukatlar Luis Fernando Orozco ve Cesar Rincon gibi isimlerin olduğunu ifade etti.

- Guatemala'da CICIG'ye engel

Devlet Başkanı Jimmy Morales, ağustos ayı sonunda CICIG'nin yetkisini yenilemediğini açıklayarak komisyonu, "ideolojik ön yargı ile seçici cezai kovuşturma yürütmekle" suçlamıştı.

Guatemala hükümeti eylül ayının başında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, CICIG Başkanı Ivan Velasquez'in ülkeye girmesine izin verilmeyeceği yönündeki kararını aktarmış, sonrasında BM, komisyon başkanının "durum netlik kazanana kadar görevini Guatemala dışından yürütmesine" karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi, 16 Eylül'de Velasquez'in Guatemala'ya tekrar kabul edilmesi kararı almıştı. Mahkeme, kararın temyiz edilemeyeceğini duyurmuştu.

Hükümet ise aynı ayın sonunda, Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen CICIG Başkanı Ivan Velasquez'in ülkeye girişine yine izin vermemişti.

CICIG'den ekim ayında yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı tarafından kendilerine, 3 personelin vizesinin iptal edildiği, 8 personelin ve 2 aile üyesinin vize taleplerinin ise reddedildiğinin bildirildiği belirtilmişti.

Vize engelinden etkilenenler arasında, Devlet Başkanı Morales hakkında seçim kampanyası finansmanında yasa dışı yollara başvurduğu iddiasıyla ilgili soruşturma yürüten Kolombiyalı avukat Luis Fernando Orozco ile Morales'in oğlu ve erkek kardeşine karşı açılan bir davada komisyon üyesi olan diğer bir Kolombiyalı avukat Cesar Rincon'un da olduğu kaydedilmişti.

Guterres, Guatemala hükümetinin, Orta Amerika ülkesinde yolsuzluk iddialarını soruşturan BM komisyonunun başına yeni bir isim atanması talebini kabul etmemişti.

Morales'in seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği ayrıca iş adamlarının, kendisini devlet başkanlığına taşıyan Ulusal Yakınlaşma Cephesine bir milyon dolardan fazla para aktardığı iddia ediliyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Morales, CICIG Başkanı Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.

Guatemala'da 12 yıl önce BM'nin desteğiyle kurulan CICIG, daha önce ülkenin eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve eski Devlet Başkanı Yardımcısı Roxan Baldeta'nın yargılanmasında kilit rol üstlenmişti. Molina ve Baldeta, hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA