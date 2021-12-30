Guatemala'da iç savaşı bitiren barış anlaşmasının 25. yılı kutlandı

Bölge basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, devlet ile URNG arasında,1996'da imzalanan Barış Anlaşması'nı Ulusal Kültür Sarayı'nda düzenlenen küçük bir törenle andı.

Guatemala İnsan Hakları Ombudsmanı Jordan Rodas, açıklamasında, silahlı çatışma döneminin mağdurlarının sorunlarına işaret ederek, "Şu anki Guatemala hükümeti ile 25 yıllık ciddi bir gerileme yaşanılıyor. Barış Anlaşmasının imzalanmasından bu yana insan hakları ihlalleri benzeri görüşmemiş bir duruma geldi." ifadesini kullandı.

İç Silahlı Çatışma Mağdurları Ulusal Örgütler Platformu da Devlet Başkanı Giammattei'yi eleştirerek, "Giammattei, ülkede bir sömürü, yolsuzluk ve cezasızlık gündemini empoze etmek için barış ajandasını gömdü. Bu utanmazca yolu kınamak istiyoruz." dedi.

Öte yandan silahlı çatışmanın kurbanları olarak bilinen bir grup, Latin Amerika'daki en kanlı savaşlardan biri olarak kabul edilen iç savaş dönemini sembolik bir törenle hatırladı.

- İç savaş yılları

Birleşmiş Milletler'e göre, Guatemala'da 1960 ve 1996 yılları arasında yaşanan 36 yıllık iç savaşta, çoğu Maya yerlisi 250 binden fazla kişi öldürüldü, köyler yok edildi ve yüzlerce kişi de kayboldu.

Guatemala'da 1982'de darbeyle iktidara gelen ve 17 ay süren iktidarı sırasında yaklaşık bin 700 Maya yerlisini öldürmekten 80 yıl hapse mahkum edilen eski diktatör Efrain Rios Mont'un, daha sonra tekrar yargılanmasına karar verilmişti.