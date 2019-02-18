Haiti'de göstericiler yine sokaklarda

Haiti'de yolsuzluk karşıtı protestolar, hükümetin iddiaları derinlemesine araştıracağı ve ekonomik önlemler alacağı açıklamasına karşın sürüyor.

BBC'nin haberine göre, Haiti Başbakanı Jean-Henry Ceant, hafta sonu hükümet harcamalarında yüzde 30 kesintiye gidileceğini ve yetkililere tanınan ayrıcalıkların kaldırılacağını açıkladı.

Ceant, ayrıca Petrocaribe fonları dahil usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturmayı derinlemesine sürdürme sözü verdi.

Başbakanın açıklamalarına rağmen, Haiti'de göstericiler dün yine sokaklara döküldü, caddelerde barikatlar kurdu ve lastik yaktı.

Ada ülkesinde 7 Şubat'ta başkent Port-au-Prince ve diğer şehirlerde binlerce kişi, Venezuela tarafından 2005'te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifası talebiyle protesto gösterileri düzenlemeye başladı.

Moise, istifa taleplerini reddederek, ülkeyi "uyuşturucu kaçakçılarının ve silahlı çetelerin eline" bırakmayacağını açıkladı.

Nüfusun yüzde 60'ının günde 2 dolardan az bir parayla geçinmeye çalıştığı Haiti'de, geçen yıl da aynı nedenle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 8 kişi ölmüştü.

Haiti Senatosunca yürütülen soruşturmada en az 14 eski hükümet yetkilisinin Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptıkları öne sürülmüştü.

Petrocaribe programı, bölge ülkelere petrol altyapılarını kurmak için maddi destek sağlamak amacıyla Venezuela tarafından 2005'te oluşturulmuştu.

Kaynak: AA