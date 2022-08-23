Haiti'de yoksulluk karşıtı protestolarda 1 kişi vurularak öldürüldü

Bölge basınında çıkan habere göre, ülkede son zamanlarda hızla artan yüksek yaşam maliyeti ve güvenlik sorunları nedeniyle binlerce kişi birçok şehirde hükümeti protesto etti.

Kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu 1 gösterici hayatını kaybetti, birçok kişi ise yaralandı.

Yetkililerden, eylemlere ilişkin detaylı açıklama yapılmazken, yaralı sayısının ise tam olarak kaç olduğu bilinmiyor.

Başkent Port-au-Prince olmak üzere Los Cayos, Carbaret ve Petit Goave kentlerinde protestoların devam ettiği belirtiliyor.

Haiti, bölge ülkeleri içinde ekonomik ve güvenlik anlamında en istikrarsız ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve çetelerin yol açtığı güvenlik problemleri sebebiyle halk devletten yapıcı çözümler talep ediyor.

Bölgede devam eden şiddet dalgası, Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce öldürülmesinin yıl dönümünden bir gün sonra başladı.

Moise öldürüldüğünden beri çeteler, ülkede alan kontrolü için mücadele ediyor.