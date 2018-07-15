Haiti'de zam protestoları istifa getirdi

Dünya Bülteni/Haber Merkezi
Haiti Başbakanı Jack Guy Lafontant, hükümetin geri çektiği akaryakıta zam planına karşı düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olaylarının ardından istifa etti.
Lafontant, Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, istifa mektubunu Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye sunduğunu belirtti.
Milletvekilleri, Lafontant'dan, 6-8 Temmuz'da hükümetin geri çektiği akaryakıta zam planına karşı düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili sorulara cevap vermesini istemişti.
Haiti'de akaryakıta yüzde 38 ila 51 zam yapma planı üzerine 6 Temmuz'da gösteriler patlak vermiş, hükümet, ertesi gün planı rafa kaldırmıştı. Gösteriler sırasında en az 7 kişi yaşamını yitirmişti.