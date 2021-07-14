Haiti Devlet Başkanı'na suikastta DEA ve FBI izi

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin ikametgahında düzenlenen suikast sonucu öldürülmesinin ardından, her geçen gün ABD bağlantısını derinleştiren yeni bir bilgi ortaya çıkmaya devam ediyor. Amerika merkezli CNN’in internet sitesinde yayınlanan habere göre suikastta rol alan 28 saldırgandan bazılarının ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) muhbiri olduğu belirlendi. Suikasta katılan çoğu eski Kolombiya ordu mensubu kişilerin, Florida merkezli bir özel güvenlik şirketi tarafından kiralandığı da ortaya çıktı.

SUİKAST SONRASI ARADI

DEA tarafından suikastla iligli yapılan açıklamada, “Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin suikastında parmağı bulunan şüphelilerden birinin DEA için çalışan gizli kaynak olduğu belirlenmiştir” açıklamasına yer verildi. Açıklamada, söz konusu kişinin suikasttan hemen sonra DEA’deki bağlantılarıyla irtiba geçtiği, Haiti’de görevlendirilmiş bir DEA yetkilisinin ise zanlıya derhal teslim olması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

İDDİAYI YALANLAMADI

Gelişmeye ilişkin bilgisi olan kaynaklar, suikastçılar arasında aynı zamanda FBI muhbirlerinin de bulunduğunu kaydetti. CNN’e konuyla ilişkili açıklama yapan FBI iddiayı yalanlamazken, “bilgi toplamada hukuka uygun” davranıldığını söylemekle yetindi.

FLORİDA MERKEZLİ GÜVENLİK ŞİRKETİ

Suikastı organize eden elabaşı olarak yakalanan Haiti doğumlu Christian Emmanuel Sanon’un Haziran ayında ülkeye geldiği ve Florida merkezli “CTU Güvenlik” adlı şirketten kendisine özel koruma amaçlı eleman tedariği sağladığı belirtildi. Sanon’un kiraladığı özel güvenlikçilerin, suikastta da rol aldığı belirlendi.

KURUCUSU VENEZUELALI

Haiti polisinin operasyonla öldürdüğü iki Kolombiyalı suikastçının da CTU Güvenlik’le ilişkili olduğu belirtildi. Şirketin kurucusununda Venezuela kökenli olduğu kaydedildi. Kolombiya polisinin şirketin verilerinin incelenmesi için ABD Interpolünden işbirliği talep ettiği açıklandı.

Yeni Şafak