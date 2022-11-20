Hebe Maria Pastor de Bonafini hayatını kaybetti

Mayıs Meydanı Anneleri Derneği Başkanı ve kurucularından Hebe de Bonafini, 94 yaşında Buenos Aires eyaletinin başkenti La Plata şehrinde yaşamını yitirdi.

De Bonafini ile yakın olan Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Hebe, Mayıs Meydanı'nın annesi, insan hakları mücadelesinin dünya çapındaki sembolü, Arjantin'in gururu. Tanrı seni Ulusal Egemenlik Gününde çağırdı... bu bir tesadüf olamaz." ifadelerini kullandı.

- Arjantin'de 3 gün ulusal yas ilan edildi

Arjantin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Mayıs Meydanı'nın annesi ve insan haklarının yorulmak bilmez mücadelecisi Hebe de Bonafini'ye derin bir acı ve saygıyla veda eder. Arjantin hükümeti ve halkı, onun, kaybolan otuz bin kişi için hafıza, hakikat ve adalet arayışının uluslararası bir sembolü olduğunu kabul ediyor." denildi.

De Bonafini'nin demokrasinin yeniden kurulmasına bulunduğu katkıya dikkat çekilen açıklamada, "Hükümet 3 gün ulusal yas ilan ediyor ve zor anlarda daima bir rehber olacak Hebe'nin hatırasını ve mücadelesini saygıyla anıyor." ifadelerine yer verildi.

Arjantin'in Ensenada kentinde 4 Aralık 1928'de dünyaya gelen Hebe de Bonafini, genç yaşta çalışmaya başladı ve çocukları ile gelini kaçırılıncaya kadar ev hanımı olarak hayatını sürdürdü.

De Bonafini, büyük oğlu Jorge Omar ile küçük oğlu Raul Alfredo'nun 1977'de, Jorge'nin eşi Maria Elena Bugnone Cepeda'nın da 1978'de zorla kaybedilmesinin ardından hayatı boyunca sürecek insan hakları mücadelesine başladı.

De Bonafini'nin bir grup kadınla askeri cuntaya karşı sesini yükseltmesi, o dönemde benzer acıları yaşayan birçok kişinin mücadele etmesine yol açtı.

Sert ve açık sözlü olan Bonafini, tanınmış kişiler, siyasiler ve dünyadaki olaylar hakkında yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine topluyordu.

De Bonafini'nin 1979'dan beri başkanlığını yaptığı Mayıs Meydanı Anneleri Derneği, Arjantin'de 1976-1983 yıllarında hüküm süren sivil-askeri diktatörlük tarafından kaçırılanların izini sürmek ve ardından da diktatörlük döneminde insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilerin hukuki süreçlerini takip ederek cezasız kalmalarının önüne geçmek için 1977'de kuruldu.

- Arjantin'de son askeri cunta dönemi

Arjantin'de 24 Mart 1976'da "Ulusal Yeniden Yapılanma Süreci" adıyla yapılan askeri darbeyle ülkenin ilk kadın devlet başkanı Maria Estela Martinez de Peron iktidardan indirilmişti.

1983'e kadar süren, "kirli savaş dönemi" ve "devlet terörü dönemi" olarak da anılan bu süreçte, insanların uçaklardan atılarak öldürülmesi, zorla kaybedilmesi ve işkence gibi ciddi insan hakları ihlalleri yaşanmıştı.

ABD ve Katolik Kilisesi'nin desteklediği diktatörlük döneminde bazı kaynaklar, 9 bin kişinin öldürüldüğünü-ortadan kaybolduğunu ifade ederken, insan hakları örgütleri ise bu rakamın 30 binin üzerinde olduğunu belirtiyor.